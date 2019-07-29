Испания: Педро Санчес призвал партии к переговорам

Понедельник, 29 Июль 2019 Испания Испания

Испания: Педро Санчес призвал партии к переговорам

Исполняющий обязанности главы испанского правительства Педро Санчес призвал политические силы к переговорам по вопросу формирования правительства.

Соответствующее заявление он сделал в четверг в интервью телеканалу Telecinco.

Ранее Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) не утвердил в ходе второго тура голосования Санчеса на пост премьера. "Не нужно сдаваться", - цитирует Санчеса ТАСС. По его мнению, лидер левой партии Podemos Пабло Иглесиас "во второй раз помешал [формированию] прогрессивного правительства". "Нужно поразмыслить и разблокировать ситуацию", - считает и.о. главы кабинета министров.

По его словам, "Испания нуждается в правительстве как можно скорее", пишет noticia.ru.

"Ответственность всех партий состоит в том, чтобы поспособствовать этому правительству", - подчеркнул Санчес. "Я буду говорить со всеми [политическими силами], чтобы избежать новых выборов, - заверил он. - Я приглашаю Народную партию (НП), "Граждан" и "Подемос" разблокировать эту ситуацию".

И.о. премьера выразил мнение, что Иглесиас "совершил ошибку", не проголосовав за его кандидатуру в парламенте. "Я не получил поддержку [коалиции] "Объединившись, мы можем" [в нее входит "Подемос"], а НП и "Граждане" не воздержались, но это не значит, что мы не можем прийти к соглашению в ближайшие недели", - подчеркнул Санчес.

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