Испания: пеленальные столики в мужских туалетах?

Для того, чтобы достичь равноправия во всех аспектах жизни, в том числе и в ежедневных родительских заботах, галисийское руководство постановило установить пеленальные столики во всех общественных туалетах для мужчин. Таким образом правительство Альберто Нуньеса Феихоо намерено перестать ассоциировать пеленальники с женскими туалетами, что подразумевает именно женскую обязанность менять подгузники. Новое требование относится ко всем общественным зданиям современной постройки. Альтернативой модификации мужских туалетов может стать также оборудование третьего туалета смешанного пользования, пишет espanarusa.com.

Такое нововведение прописано в будущем Законе о стимуляции рождаемости, который курирует Совет по социальной политике. Этот же закон содержит новое требование о необходимости выделить на всех типах парковок специальные более широкие места для семей с детьми младше 12 лет для более комфортной их посадки и высадки. Такие места должны находиться недалеко от входов в здания, но при этом пересекаться с местами, зарезервированными для инвалидов.

С помощью подобных инициатив правительство Галисии предполагает поспособствовать подъему рождаемости, так как в Галисии на данный момент индекс рождаемости равен 1,1 ребенка на женщину. Чтобы облегчить воспитание детей и тем самым стимулировать семьи заводить детей, правительство приняло и другие меры. Например, специальные детские чеки, бесплатные загородные дома для отдыха с детьми и увеличение количества мест в детских садах.