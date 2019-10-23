Испания: Пеллегрино ушёл с поста главного тренера «Леганеса»

Среда, 23 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: Пеллегрино ушёл с поста главного тренера «Леганеса»

С поста главного тренера испанского футбольного клуба «Леганес» ушёл Маурисио Пеллегрино.

Об этом 22 октября сообщается на сайте клуба.

Контракт клуба с 48-летним аргентинским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. На сегодняшний день «Леганес» после девяти туров идёт на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды всего два набранных очка.

Отмечается, что вместе с Пеллегрино команду покинули и его помощники. В ближайшее время «Леганес» возглавят тренеры из второй команды клуба, пишет regnum.ru.

Напомним, Пеллегрино стал наставником «Леганеса» в 2018 году. Под его руководством команда смогла сохранить прописку в Примере, финишировав на 13-м месте.

Ранее Пеллегрино работал с такими клубами, как «Валенсия», «Эстудиантес», «Индепендьенте», «Алавес» и «Саутгемптон».

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