Испания перешла на зимнее время

Стрелки часов переводят всегда в один и тот же день - последнее воскресенье марта и октября. Основная цель - оптимизировать энергозатраты и продлить солнечный день, пишет noticia.ru.

В прошлом году Совет Министров Испании изучил доклад комиссии экспертов по целесообразности перехода на зимнее и летнее время. И решил ничего не менять, отметив, что Испания уже 30 лет живёт по одному часовому поясу, а на протяжении 45 лет практикует переход на зимнее время. Кроме того, в Совете Министров подчеркнули, что отмена повлечёт за собой значительные последствия экономического и культурного характера.