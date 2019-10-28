Испания перешла на зимнее время

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания перешла на зимнее время

В ночь на воскресенье стрелки часов в Испании и во всём Евросоюзе перевели на час назад.

Стрелки часов переводят всегда в один и тот же день - последнее воскресенье марта и октября. Основная цель - оптимизировать энергозатраты и продлить солнечный день, пишет noticia.ru.

В прошлом году Совет Министров Испании изучил доклад комиссии экспертов по целесообразности перехода на зимнее и  летнее время. И решил ничего не менять, отметив, что Испания уже 30 лет живёт по одному часовому поясу, а на протяжении 45 лет практикует переход на зимнее время. Кроме того, в Совете Министров подчеркнули, что  отмена повлечёт за собой значительные последствия экономического и культурного характера.

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