Испания: перезахоронение останков Франко намечено на 10 июня

В этот день останки будут перенесены из мемориального комплекса Долина павших на кладбище в Мадриде, где уже покоится жена диктатора, пишет noticia.ru.

Потомки диктатора по-прежнему против эксгумации. Они считают, что Долина павших - самое надежное место для останков их дедушки, а на новом месте никто не сможет гарантировать «безопасность и приватность».