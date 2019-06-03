Испания: перезахоронение останков Франко намечено на 10 июня

Понедельник, 03 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: перезахоронение останков Франко намечено на 10 июня

Власти Испании подтвердили дату перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко - 10 июня.

В этот день останки будут перенесены из мемориального комплекса Долина павших на кладбище в Мадриде, где уже покоится жена диктатора, пишет noticia.ru.

Потомки диктатора по-прежнему против эксгумации. Они считают, что Долина павших - самое надежное место для останков их дедушки, а на новом месте никто не сможет гарантировать «безопасность и приватность».

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