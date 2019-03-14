Испания: первое кафе с собаками в Мадриде набирает популярность

Идея создания оригинального кафе возникла случайно, когда Хавьер Гонсалес, изучавший драматическое искусство, и Роберто Алес, танцор и студент Университета короля Хуана Карлоса, решили взять из приюта немецкую овчарку. Общаясь с зоозащитниками из приюта, они осознали всю глубину проблемы брошенных животных и поняли, что могли бы сделать интересный проект, позволяющий людям найти контакт с ними. «Когда мы разговаривали с работниками приютов, мы увидели, что им нужна помощь, поэтому придумали систему, в которой люди в приятной обстановке могли бы познакомиться с собаками, узнать больше об их привычках и найти возможность подарить им новый дом»– говорит Роберто Алес.

В районе Лавапьес с 2013 года гостей принимает Gatoteca, кафе, где гости могут пойти выпить кофе в окружении кошек и при желании забрать понравившееся животное домой. «Мы с ними похожи, так как являемся некоммерческими организациями, которые хотят помочь людям взять домашних животных из приютов, а не покупать их», – рассказывает Хавьер Гонсалес. Тем не менее, есть и кардинальное отличие: в The Doger нет возможности выпускать щенков свободно передвигаться по всему кафе, как это происходит в Gatoteca, потому что собаки не столь независимы, как кошки. «Собаки в нашем кафе находятся в большом и уютном, но огороженном пространстве, где гости могут общаться с ними», – объясняет Роберто.

Кафе набирает популярность среди жителей Мадрида, которые приезжают сюда из разных концов столицы. На момент открытия здесь находились несколько новорожденных щенков, найденных в коробке на улице, которые очень быстро подросли и превратились в любимчиков гостей. Со временем здесь будут появляться и другие щенки, оставшиеся без дома. Многие посетители признаются, что в данный момент не могут позволить себе завести домашнее животное, но с радостью приходят сюда, чтобы поиграть с четвероногими друзьями. Вместе с любителями собак, сюда часто приходят люди, у которых есть недоверие и страх перед животными. В кафе они учатся доверять им, при поддержке работников шаг за шагом контактируя с собаками, тем самым избавляясь от неконтролируемого страха, пишет espanarusa.com.

Щенки, живущие в The Doger Café, круглосуточно находятся под присмотром четырех работников, которые посменно остаются с ними на ночь. В кафе действуют правила: здесь нельзя кормить щенков и находиться на их территории более 30 минут за один раз. Дети могут входить к собакам только в сопровождении взрослых и работников, которые с радостью рассказывают маленьким посетителям о жизни и привычках собак. Сюда можно приходить со своими домашними животными. В The Doger Café также есть парикмахерская и магазин для животных, а их владельцев порадуют свежие вегетарианские блюда и ароматный кофе. Организаторы рассказывают, что они находятся только в начале грандиозного проекта. Чтобы иметь возможность расширяться и предоставлять лучший сервис, уникальный в своем роде в Мадриде, им необходимо получить несколько дополнительных лицензий, а также гастрономическое и зоологическое пространства.