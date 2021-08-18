Испания: первое место в мире по числу самых чистых пляжей

В этом году на различных участках побережья Испании были установлены 615 "голубых флагов", еще 98 - в портах и на причалах. На королевство приходится 14,78% всех этих символических наград, присужденных в 2021 году. Всего было выдано 4 825 таких сертификатов, сегодня флаги установлены в 47 странах на пяти континентах.

Как заявил госсекретарь Испании по вопросам туризма Фернандо Вальдес, "несмотря на то воздействие, которое оказала пандемия на сферу туризма, местные власти продолжили прикладывать усилия в деле поддержания чистоты на пляжах, что и позволило Испании вновь стать мировым лидером".

"Голубой флаг" - это международная награда, присуждаемая с 1987 года пляжам и причалам. Чтобы соответствовать столь высокой оценке, пляж, порт или причал должны соблюдать требования по качеству воды, предоставлять отдыхающим соответствующую информацию, иметь раздевалки, души, туалеты, спасательное оборудование, обеспечить доступ для инвалидов (всего около трех десятков критериев).