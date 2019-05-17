Испания: первый капсульный отель в Испании откроется в Бильбао

Пятница, 17 Май 2019 Испания Испания

Испания: первый капсульный отель в Испании откроется в Бильбао

Капсульный отель Optimi Rooms – первое заведение подобного типа начнет работать в мае в центре Бильбао и будет предлагать проживание по доступным ценам.

Капсульные отели впервые появились в Японии, как гостиницы для временного проживания в очень маленьких комнатах (капсулах) по низким ценам. В них можно только поспать и посмотреть телевизор. Обычно, номера расположены в два этажа друг над другом. Первая гостиница такого типа была открыта в городе Осака 1 февраля 1979 года. Автор идеи – японский архитектор Кисе Куракава.

Сейчас отели такого типа открываются в разных местах. Уже работают гостиницы в Загребе (Хорватия) и Люцерне (Швейцария). Первое подобное заведение откроется в Испании 16 мая. Это – гостиница Optimi Rooms в Бильбао. Находится по адресу calle Doctor Areilza, 58 и имеет 36 индивидуальных и 14 двухместных номера.

Хостел создавался по инициативе молодых баскских предпринимателей: Iker Caballero и Iñaki Zabala. Имеет 50 капсул, полная вместимость – 64 человека. Строительство велось полтора года. Стоимость заведения – 400 000 евро, пишет espanarusa.com.

ОТЕЛЬ

Особенностью гостиницы в Стране Басков будет наличие элементов, создающих улучшенный комфорт: в комнатах предусмотрены вязкоупругие матрасы, Smart TV, USB-подключения, гнезда для наушников, сейфы, световая сигнализация. Вся необходимая информация выводится на электронные дисплеи внутри и снаружи капсулы.

Благодаря встроенной раздвижной двери в комнатах обеспечивается максимальная изолированность от внешних шумов. Также, здесь футуристический дизайн и приглушенный свет для комфортного отдыха постояльцев. Предлагаются помещения двух размеров: с размещением одного матраца размером 120 x 200 см и двойного – 180 x 200 см. Вход в номер при помощи электронной карты.

Планировка гостиницы включает зону входа, где проходит регистрация проживающих, общай зал с автоматами для еды и микроволновыми печами. В следующей части расположены ванные комнаты и душевые. Далее, шкафчики для хранения багажа. Затем идут капсульные комнаты для проживания, находящиеся по обе стороны коридора и расположенные в два яруса.

Стоимость номера зависит от сезона. На момент открытия в мае цены будут такими: за 24,95 евро за ночь в одноместном номере и 34,95 евро за двухместный.

В гостинице не предусмотрены завтраки или питание, но можно добавить некоторые дополнительные услуги. Такие как, поздний выезд или въезд, заказ набора для чистки зубов, подключение дополнительного мультимедийного контента или услуги прачечной.

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