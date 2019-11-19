Испания: первый магазин трюфелей в Мадриде

Вторник, 19 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: первый магазин трюфелей в Мадриде

Испания является ведущим производителем трюфелей в мире, но примерно 80% продукции идет на экспорт.

Это происходит по причине того, что в Испании нет развитой кулинарной традиции использования трюфелей, как в других странах Европы. Хотя эксперты отмечают, что ситуация постепенно меняется: свежий трюфель и продукты на его основе становятся все более востребованными, пишет espanarusa.com.

Мария Хосе Росален из Теруэля выросла в этом секторе. Ее родители собирали дикие трюфеля и стали пионерами в их культивации. Теруэль сегодня является провинцией с наибольшей площадью культивируемых трюфелей. После окончания экономического факультета Мария Хосе Росален решила вернуться в сектор, которому ее семья посвятила всю жизнь, и открыла первый физический магазин трюфелей La Trufería в Теруэле, а затем и в Мадриде.

Часть продукции отправляется на экспорт, а часть реализуется ресторанам и розничным покупателям, которые все больше интересуются этим продуктом. 

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