Испания: первый жилой дом, созданный из морских контейнеров

Городской совет Барселоны объявил о сдаче в эксплуатацию первого в Испании государственного жилого дома, построенного с использованием морских контейнеров на улице Calle Nou de Sant Francesc в нескольких метрах от Rambla. В этом жилом доме насчитывается 12 квартир, площадью 30 и 60 квадратных метров в зависимости от количества комнат. Социальное жилье предназначено для временного использования семьями, которые были выселены и ожидают приобретения собственной квартиры. Правительство Ады Колау называет их «квартиры временного размещения», так как идея состоит в том, что время пребывания в таком жилье составляет от двух до пяти лет, пока они не получат свои квартиры. Жилой дом уже примет своих первых жителей после Рождества. Ими станут три семьи и несколько одиноких пожилых людей из того же района Ciutat Vella, пишет espanarusa.com.

В отличие от других проектов жилья, изготовленных из контейнеров, команда архитекторов решила придать объекту внешний вид обычного здания и сосредоточиться на качестве отделки. Если смотреть на здание снаружи или исследовать внутренние помещения, невозможно поверить, что все это построено из контейнеров, которые были произведены на заводе муниципалитета Ла-Сельва-дель-Камп провинции Таррагона. Архитекторы отмечают, что контейнеры обеспечивают хорошую внутреннюю и внешнюю изоляцию. Для улучшения теплоизоляции они использовали дополнительное покрытие фасадов. Стоимость жилого дома составила 940 000 евро.

Мэр Барселоны Ада Колау заявила, что данная инновационная, устойчивая и эффективная техника позволяет строить государственное жилье за короткий срок, в течение полутора лет, в то время как возведение обычного жилья занимает порядка 6-7 лет. «Это позволяет нам временно использовать пустые городские участки под жилье без внесения градостроительных изменений», - говорит она, отмечая, что такое строительство позволяет семьям, оставшимся без крыши над головой, жить с большим комфортом. Более того, у них более нет необходимости оставаться в пансионатах.