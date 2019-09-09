Испания планирует запретить иглоукалывание и гомеопатию

Понедельник, 09 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания планирует запретить иглоукалывание и гомеопатию

В Испании собираются запретить альтернативную медицину, а начать планируют с иглоукалывания и гомеопатии.

Аргументируют тем, что нередко такие виды лечения приводят не выздоровлению, а к ухудшению состояния больного, и являются опасными.

Соответствующий доклад, представленный Минздравом, уже изучают в правительстве. В ведомстве подчеркивают, что даже в современном мире вера в альтернативную медицину до сих пор сильна, несмотря на научные доказательства ее неэффективности, пишет noticia.ru.

По последним данным, больше половины испанцев (почти 60%) верят в эффективность иглоукалывания и почти столько же (52%) - гомеопатии.

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