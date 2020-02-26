Испания: Пласидо Доминго извинился перед женщинами

Среда, 26 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: Пласидо Доминго извинился перед женщинами

Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах.

Испанский тенор Пласидо Доминго попросил прощения у всех женщин, которые обвинили его в сексуальном преследовании за «боль, которую причинил им».

Он заявил, что берёт на себя всю ответственность. Об этом сообщает во вторник информационное агентство noticia.ru.

Только в США о домогательствах Доминго заявили более 20 человек. «Теперь я осознаю, что каждая из этих женщин могла испытывать страх за свою карьеру и поэтому не могла честно высказаться», - сказал певец. Он отметил, что, хоть и не собирался никого обижать, «никто не должен пережить подобное».

С этим новым осознанием Пласидо Доминго собирается приложить все усилия, чтобы положительно повлиять на «индустрию оперы». «Я хочу, чтобы она была самым надёжным пространством для работы», - заявил он.

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