Испания: Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

В сексуальных приставаниях испанского тенора обвинили восемь певиц и танцовщиц, пишет Ассошиэйтед пресс. Первые эпизоды относятся к концу 1980-х годов, пишет euromag.ru.

Лишь одна из женщин - меццо-сопрано Патриция Вульф - решилась назвать свое имя.

Доминго заявил, что обвинения в его адрес вызывают глубокую тревогу и не соответствуют действительности в представленном виде, пишет Ассошиэйтед пресс.

"Тяжело узнавать, что я мог причинить кому-то боль и заставил чувствовать дискомфорт, и не имеет значения, случилось ли это давно, и что я не имел в виду ничего дурного. Я считал, что все мое общение и отношения были желанными и основывались на обоюдном согласии. Те, кто со мной знаком или работал со мной, знают, что я не тот человек, кто может преднамеренно причинить боль, обидеть или поставить в неловкое положение", - рассказал Доминго.

Шесть других женщин также рассказали, что почувствовали себя неуютно, когда певец отпускал реплики с сексуальным подтекстом в их присутствии.

По словам Вульф, Доминго не прикасался к ней, но подходил к ней очень близко каждый раз, когда она покидала сцену, и спрашивал ее, обязательно ли ей идти домой.

Другая женщина сказала, что однажды певец залез ей рукой под юбку. Еще трое вспомнили, что он насильно поцеловал их.

Сообщается, что инциденты происходили в разных местах - в гримерке, в номере гостиницы, на встречах в оперных театрах, в руководстве которых работал Доминго.

"Деловой обед не является чем-то странным. Если же кто-то пытается взять вас за руку или положить руку вам на коленку во время обеда, то это уже немного странно. Он постоянно норовил прикоснуться тем или иным образом и все время целовал", - рассказала одна из певиц агентству Ассошиэйтед пресс.

Доминго должен был выступать на концерте Филадельфийского оркестра 18 сентября, но организаторы заявили, что в свете обвинений в адрес певца его приглашение было отозвано.

В настоящий момент Доминго возглавляет Лос-Анджелесский оперный театр. Также он работал художественным руководителем, а затем директором Вашингтонского оперного театра.

В своем обращении певец написал: "Я понимаю, что правила и стандарты, которые должны применяться к нам сейчас, отличаются от тех, что существовали в прошлом. Мне повезло, что более 50 лет моей карьеры были посвящены опере, и я буду придерживаться самых высоких стандартов".

78-летний певец по-прежнему остается одной из крупнейших оперных звезд и собирает аншлаги на своих выступлениях по всему миру.

Со своей второй женой, певицей-сопрано Мартой Орнелас он состоит в браке с 1962 года.