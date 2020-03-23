Испания: Пласидо Доминго заболел коронавирусом

Об этом он сообщил в социальных сетях.

Вирус особенно опасен для пожилых людей, а Доминго недавно исполнилось 79 лет. Певец описал свои симптомы: кашель и повышенная температура. Тесты на Covid-19 оказались положительными, пишет noticia.ru.

Доминго отметил, что не будет контактировать с членами своей семьи, пока не поправится. Он также напомнил испанцам о важности соблюдения карантина и призвал их чаще мыть руки и держать дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом.

По последним данным, в Испании от коронавируса погибли 1720 человек, число заражённых приближается к отметке в 30 тысяч. Власти страны решили продлить режим повышенной готовности до 11 апреля.