Испания: платформа Wegow объединяет любителей концертов

Создатели платформы Хосе Мария Осамис и Гонсало Гарсия-Миньяул являются любителями музыки, которые сталкивались с проблемой получения своевременной информации о концертах и отсутствием связи с другими поклонниками, заинтересованными в тех же мероприятиях. Они решили сами объединить любителей концертов и фестивалей через современные технологии. Так родилась идея создания цифровой платформы Wegow. Вначале это был прототип социальной сети, но за короткое время он превратился в интернет-пространство с большим объемом контента, которое сами создатели называют музыкальной микросистемой. В дополнении к сайту было создано удобное мобильное приложение.

Проект набирает популярность с каждым днем, на сегодняшний день охватывая пользователей 19 стран. Несмотря на то, что его создатели закрыли 2017 год с большими убытками, это не убавило их энтузиазма и привело к успеху в 2018 году, который ознаменовался оборотом почти 10,7 миллионов евро. Общее количество ежемесячных просмотров достигает двух миллионов. Развитию проекта также помогает сотрудничество с крупными компаниями по вопросам продажи билетов и перевод на шесть языков. Wegow в 2017 году стал обладателем премии Cepyme как лучший предпринимательский проект года, в 2018 году был отмечен премией The Awards в номинации Лучшее развлекательное мобильное приложение в Испании. Совсем недавно создатели получили муниципальную награду Страны Басков как лучший успешный стартап, пишет espanarusa.com.

Пользователи Wegow могут настроить свой музыкальный контент, синхронизируя свои музыкальные предпочтения и исполнителей с Facebook и Spotify. Приложение обрабатывает данные контента каждого пользователя, анализируя его предпочтения, и отправляет им уведомления с полезными рекомендациями. В 2018 году в Испании было проведено 70 грандиозных музыкальных фестивалей и 87 924 концерта, что в общей сложности привлекло 26,6 миллионов зрителей. Благодаря своевременно полученной информации о предстоящих событиях наблюдается увеличение количества зрителей на живых музыкальных выступлениях.

Команда Wegow, состоящая из 30 человек, оперативно отслеживает планируемые события в мире музыки и занимается персонализацией уведомлений о мероприятиях, на основе собранных данных о музыкальных предпочтениях его пользователей. После этого пользователям предоставляется информация о ценах и возможность за несколько секунд приобрести билеты без наценок. Был подписан ряд соглашений с мобильными операторами Vodafone, Movistar и Orange, чтобы облегчить оплату билетов с помощью мобильных счетов. Соглашение, подписанное с Airbnb, позволяет предложить пользователям сразу же забронировать проживание в городе, где состоится концерт.

Популярность проекта привела к созданию раздела WegowRadar, который позволяет пользователям находить друзей и организовывать совместные походы на концерты и фестивали. Функция WegowPro представляет собой своего рода витрину, где музыкальные группы, концертные залы и менеджеры выставляют свои новые проекты. WeManagement является функцией, с помощью которой исполнители могут найти менеджера или продюсера для того, чтобы развивать свою профессиональную музыкальную карьеру.