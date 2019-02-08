Испания побила очередной рекорд в сфере туризма

В 2018-м страну посетило 82,77 млн иностранных туристов, что на 1,1% больше, чем в прошлом году (+904 364).

Речь идет о девятом годе роста подряд. За это время количество туристов увеличилось с 52,1 до 82,7 млн, то есть на 30,6 млн, в среднем на 3,4 млн в год. Таким образом Испания заняла второе место в рейтинге самых посещаемых стран мира, уступив только Франции. По количеству доходов, полученных от туризма, она также находится на втором месте, уступая только США.

Меньше немцев и британцев

Хотя прогресс туристического рынка Испании налицо, есть некоторые довольно серьезные изменения. Так, статистика показывает, количество туристов из Великобритании и Германии, на которые приходилось 36% от общего числа посетивших Испанию иностранных гостей, сильно сократилось: в первом случае – на 1,7% (-304 504), во втором – на 4,1% (-482 895). Таким образом, в сумме Испания потеряла 787 399 туристов из этих двух стран за год. Одной из главных причин этого падение является восстановление других популярных направлений пляжного отдыха, таких как Турция, Египет и Тунис, которые завоевали рынок путем резкого снижения цен. По подсчетам ассоциации Exceltur, только за 2018 год эти направления привлекли 12,5 млн туристов, из которых 8 млн приходится на Турцию. Согласно прогнозам Министерства туризма этой страны, в 2019 году в Турцию приедет на 2,5 млн больше европейцев, пишет espanarusa.com.

Рост расходов туристов

Несмотря на сокращение числа туристов из Германии и Великобритании, общее число посетивших Испанию иностранных гостей выросло почти на миллион, и при этом большая часть туристов тратили за время своего пребывания в Испании намного больше денег, чем немцы и британцы.

Рекорд по количеству потраченных туристами в Испании денег также был побит: около 90 млрд евро. Таким образом, за девять лет эта сумма выросла с 47 млрд 960 млн до 89 млрд 856 млн евро. За 2018 год рост этого показателя составил 3,3%, тогда как рост количества туристов составил 1,1%.

Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото считает, что в ближайшие несколько лет расходы иностранных туристов во время отдыха, будут расти быстрее, чем количество посетивших страну гостей, как это происходило на протяжении трех последних лет.

При этом увеличится количество туристов из стран, граждане которых традиционно тратят на отдых сумму выше средней (146 евро в день). Речь идет о таких странах, как США, Китай и Япония. В первом случае за 2018 год Испанию посетило 2,94 млн туристов, +11,8%, или 312 226 человек больше, чем в 2017-м. Рост обусловлен ослаблением евро по отношению к доллару, что удешевило полеты из США в Испанию. Число туристов из Китая выросло на 26% (+134 255 человек); из Японии – на 23,8% (+106 163 человека). В этих двух случаях росту способствовало усиление мер по привлечению азиатских туристов.

Японские туристы в среднем тратили 423 евро в день – они оказались самыми «щедрыми». На втором месте по уровню трат – китайцы (273 евро в день). Кроме того, китайские туристы занимают второе место по длительности срока пребывания в Испании после мексиканских: 7,43 и 9,39 дней соответственно.

Существенно выросло также количество туристов из Бразилии и России: в первом случае – на 19,5%, +91 166 (до 558 674) человек, а во втором – на 6,2%, +72 371 (до 1,22 млн) человек. При этом бразильцы тратили в среднем 307 евро в день, а русские – 172 евро в день.

Если говорить о европейских странах, число туристов из Португалии, Италии и Голландии выросло более чем на полмиллиона. При этом количество португальских гостей увеличилось на 209 000 по сравнению с 2017 годом (+9,8%, до 2,34 млн), итальянских – на 159 638 (+3,8%), голландских – на 143 996 (+3,9%, до 3,84 млн).

Каталония – самое популярное направление Испании

Самым популярным направлением для иностранных туристов в 2018 году стала Каталония – 23,1% туристов от общего числа, 19,1 млн. На втором месте – Балеарские (16,7%) и Канарские острова (16,6%). В случае с Каталонией количество туристов не изменилось по сравнению с прошлым годом, тогда как на Балеарских и Канарских островах рост составил 0,5% и 3,3% соответственно.