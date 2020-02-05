Испания: Почеттино может возглавить «Атлетико» летом

Однако мадридскому клубу нужно будет убедить Почеттино, потому что тренер намерен продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщается, что «Атлетико» может пригласить Почеттино в команду летом. Отмечается, что спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта является большим поклонником таланта Почеттино.

В прошлом месяце Почеттино в одном из своих интервью отметил, что он возглавит клуб из Ла Лиги или из АПЛ. Предполагается, что он бы предпочел остаться в Англии из-за интенсивности Премьер-лиги. Когда тренер будет готов вернуться к работе, то ожидается, что у него будет выбор, поскольку его репутация остается очень хорошей, пишет sports.ru.

Кроме того, сообщается, что среди руководства дортмундской «Боруссии» также есть люди, которые бы хотели того, чтобы Почеттино возглавил команду. Срок контракта нынешнего главного тренера Люсьена Фавра с немецким клубом истекает в конце следующего сезона. 62-летний специалист находится под давлением со стороны клуба и фанатов на протяжении всего нынешнего сезона.

Напомним, что кандидатуру Почеттино рассматривал «Арсенал» до назначения Микеля Артеты на пост главного тренера.

Диего Симеоне работает с «Атлетико» на протяжении 8 лет. За это время команда выиграла Ла Лигу, дважды победила в Лиге Европы, а также дважды играла в финале Лиги чемпионов. В текущем сезоне «матрасники» занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата.