Испания: почтальоны не справляются с интернет-заказами

В настоящее время испанская почта в большей степени ориентирована на посылки, нежели на письма, что требует изменения процессов управления и организации персонала.

Так, в Стране Басков до середины января планируется нанять порядка двух сотен новых работников, чтобы обработать около полутора миллионов посылок, которые поступят в ближайшие месяцы на склад в Алаве. В настоящее время персонал почты региона насчитывает около 2 тысяч сотрудников, пишет noticia.ru.

В ноябре и декабре на складе ждут по 750 тысяч пакетов. Увеличение количества почтовых отправлений связано с масштабными скидочными акциями по всему миру и рождественским сезоном. На баскской почте полагают, что рабочая нагрузка возрастет на 30% в ноябре и на 25% – в декабре. Кроме того, чтобы улучшить качество и скорость обслуживания, внедряется новое оборудование, в том числе автоматы, которые позволяют клиентам забирать посылки в удобное время.

На почте сообщают, что более 90% посылок в настоящее время составляют заказы из интернет-магазинов. При этом отмечается, что почта специализируется, в первую очередь, на пакетах весом до 30 кг, что делает ее самым удобным способом доставки покупок, сделанных онлайн.