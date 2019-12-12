Испания: под Барселоной загорелся химический завод

Четверг, 12 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: под Барселоной загорелся химический завод

В провинции Барселона произошел пожар на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов.

Активирован план действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с химическими веществами.

Завод расположен на полигоне рядом с населённым пунктом Монторнес-дель-Вальес. На месте происшествия работает 22 пожарных расчёта. Столб дыма хорошо виден с трассы AP-7, пишет noticia.ru.

О пострадавших не сообщается. Тем не менее в превентивных целях к месту пожара направлены шесть бригад скорой помощи. Местным жителям рекомендовано не приближаться к зоне возгорания и закрыть окна в домах.

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