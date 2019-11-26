Испания: подгнившие фрукты очень опасны

Вторник, 26 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: подгнившие фрукты очень опасны

Большинство экономных хозяек привыкли использовать яблоки, либо любые другие фрукты, которые начали немного подгнивать, для приготовления пирогов и компотов.

Однако, ученые, работающие в Политехническом институте Валенсии (Испания), пришли к выводу, что делать это категорически запрещено.

По их мнению, даже если лишь одна треть плода повреждена гнилью, оставшуюся часть не следует употреблять в пищу. Особую опасность, считают ученые, несут яблоки. Дело в том, что в подгнивших плодах этого дерева появляются микротоксины, которые нередко распространяются и на «здоровую» часть яблока, но являются невидимыми для человеческого глаза.

Попадание этих веществ в организм человека, способно привести к хронической интоксикации, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на здоровье человека. Более того, испанские ученые считают, что употребление таких продуктов провоцирует развитие онкологических заболеваний. В слегка испорченных фруктах начинают развиваться микротоксины, которые не исчезают даже после их термической обработки. В связи с этим, если на фрукте, а в особенности на яблоке, появились даже первые признаки гниения, их следует незамедлительно выбросить, пишет replyua.net.

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