Испания: подростка в футболке «Севильи» выгнали со стадиона «Бетиса»
Юного фаната, посетившего домашнюю встречу «Бетиса» в футболке «Севильи», выгнали со стадиона «Бенито Вильямарин».
Об этом сообщает GolesTV.com.
Инцидент произошел во время матча 23-го тура чемпионата Испании, когда «бело-зеленые» сражались с каталонской «Барселоной». В это время болельщики севильской команды обратили внимание на мальчика, посетившего встречу в футболке принципиального соперника «Бетиса», пишет gazeta.ru.
Сначала его заставили надеть толстовку, чтобы прикрыть экипировку. А позже и вовсе попросили удалиться со стадиона.
Напомним, что встреча «Бетиса» с «Барсой» завершилась со счетом 2:3 в пользу сине-гранатовых.