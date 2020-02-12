Испания: подростка в футболке «Севильи» выгнали со стадиона «Бетиса»

Об этом сообщает GolesTV.com.

Инцидент произошел во время матча 23-го тура чемпионата Испании, когда «бело-зеленые» сражались с каталонской «Барселоной». В это время болельщики севильской команды обратили внимание на мальчика, посетившего встречу в футболке принципиального соперника «Бетиса», пишет gazeta.ru.

Сначала его заставили надеть толстовку, чтобы прикрыть экипировку. А позже и вовсе попросили удалиться со стадиона.

Напомним, что встреча «Бетиса» с «Барсой» завершилась со счетом 2:3 в пользу сине-гранатовых.