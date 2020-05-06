Испания: подростков попросили не распространять коронавирус

Среда, 06 Май 2020 Испания Испания

Испания: подростков попросили не распространять коронавирус

Подростки, нарушающие правила карантина, действующие в борющейся с коронавирусом Испании, могут стать распространителями болезни.

Об этом предупредил в среду официальный представитель Министерства здравоохранения Фернандо Симон.

«Вся эта молодёжь, которая собирается вместе, когда держит необходимую дистанцию, не представляет никакой угрозы. Но проблема в том, что, как только они перестают соблюдать меры предосторожности, сами не пострадают, но станут переносчиками вируса и заразят тех, кто в итоге из-за них пострадает», - объяснил Симон в ходе пресс-конференции по итогам заседания Технической комиссии по коронавирусу, пишет noticia.ru.

Симон обратился к испанцам с просьбой не сводить к нулю все усилия властей по противодействию пандемии. «Я бы очень хотел, чтобы мои слова услышали. Я понимаю, что после стольких дней в заточении людям хочется поскорее выйти. Но мы все приложили столько усилий и сейчас так быстро снижаем число заражённых, что было бы крайне грустно из-за нескольких дней нетерпения потерять всё», - заявил представитель Минздрава.

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