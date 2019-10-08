Испания подсчитала потери фермеров от торговых пошлин США

Испанские производители масла, вина, консервов, колбас, сыров и фруктов крайне внимательно следят в эти дни за новостями о тарифах, которыми Соединенные Штаты хотят обложить европейские товары, сообщает сегодня, 4 октября, испанское издание El Pais.

Ограничения на экспорт, если они будут введены, означают опасную эскалацию напряжения в торговых отношениях между двумя державами. В минувший четверг Департамент торговли США опубликовал список из 150 категорий товаров, которым грозит пошлина в 25% (в случае агропродовольственной продукции) или в 10% (для гражданской авиации), пишет regnum.ru.

Заявление администрации Дональда Трампа, в котором датой вступления тарифов в силу значится 18 октября, подвергает опасности испанские товары, экспорт которых в США принес в прошлом году более 930 млн евро, по подсчетам El Pais (произведенным на основе опубликованных американским правительством тарифных кодексов, сверенных с данными статистики DataComex по внешней торговле министерства промышленности, торговли и туризма Испании).

Больше всего в прошлом году испанские производители экспортировали в США оливкового масла и вина. В 2018 году продажи в этих двух секторах поднялись и принесли свыше 700 млн евро (405 млн — масло, 299 млн — вино). Впрочем, в перечне США фигурируют не все разновидности этих продуктов. В случае вина, например, в списке указано только вино из свежего винограда, не игристое, разлитое по бутылкам объемом меньше 2 литров, с содержанием алкоголя, не превышающим 14%.