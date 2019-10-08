Испания подсчитала потери фермеров от торговых пошлин США

Вторник, 08 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания подсчитала потери фермеров от торговых пошлин США

Новые тарифы США затронут испанские товары на сумму 930 млн евро.

Испанские производители масла, вина, консервов, колбас, сыров и фруктов крайне внимательно следят в эти дни за новостями о тарифах, которыми Соединенные Штаты хотят обложить европейские товары, сообщает сегодня, 4 октября, испанское издание El Pais.

Ограничения на экспорт, если они будут введены, означают опасную эскалацию напряжения в торговых отношениях между двумя державами. В минувший четверг Департамент торговли США опубликовал список из 150 категорий товаров, которым грозит пошлина в 25% (в случае агропродовольственной продукции) или в 10% (для гражданской авиации), пишет regnum.ru.

Заявление администрации Дональда Трампа, в котором датой вступления тарифов в силу значится 18 октября, подвергает опасности испанские товары, экспорт которых в США принес в прошлом году более 930 млн евро, по подсчетам El Pais (произведенным на основе опубликованных американским правительством тарифных кодексов, сверенных с данными статистики DataComex по внешней торговле министерства промышленности, торговли и туризма Испании).

Больше всего в прошлом году испанские производители экспортировали в США оливкового масла и вина. В 2018 году продажи в этих двух секторах поднялись и принесли свыше 700 млн евро (405 млн — масло, 299 млн — вино). Впрочем, в перечне США фигурируют не все разновидности этих продуктов. В случае вина, например, в списке указано только вино из свежего винограда, не игристое, разлитое по бутылкам объемом меньше 2 литров, с содержанием алкоголя, не превышающим 14%.

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