Испания: поезд Мадрид-Барселона станет дешевле на 40%

Стоимость билетов на которые будет на 40% ниже среднего по сравнению с текущими ценами в этом направлении. В эту ценовую категорию будут входить скоростные поезда с меньшим количеством предоставляемых во время поездки услуг и большей вместимостью, пишет euromag.ru.

Предыдущий проект AVE low cost в направлении Мадрид – Барселона планировали открыть в начале 2019 года, однако команда Renfe полностью пересмотрела весь проект, изменив дату запуска первого поезда и сеть планируемых направлений, которая в будущем будет охватывать всю страну, сообщает Espanarusa.

Проект AVE low cost и сотрудничество с железнодорожными компаниями других стран для развития линий высокоскоростных поездов (AVE) и пригородных поездов (Cercanías) являются основными пунктами нового стратегического плана на 2019–2023 годы, утвержденного на прошлой неделе Советом директоров компании Renfe.

«Мы будем делать акцент на международном сотрудничестве и развивать проект бюджетных поездов, который даст нам возможность конкурировать на рынке транспортных услуг», – заявил президент Renfe Исаяс Табоас. План предусматривает, что доходы Renfe вырастут на 16% в течение следующих пяти лет (до 4,6 млрд евро) в 2023 году и на 30% (до 5,3 млрд евро) к 2028 году. По прогнозным данным, прибыль от запуска AVE low cost составит 15% от общей прибыли до 2023 года и 20% к 2028 году.

Стратегический план 2019–2023 также рассматривает вариант превращения железнодорожного перевозчика в «комплексного оператора передвижения», который обслуживает пассажира с момента его выхода из дома до прибытия в пункт назначения, предоставляя услуги всех видов транспорта в комплексе: поезд, такси, аренда автомобилей и велосипедов. Согласно плану, транспортные услуги могут быть дополнены предложениями для организации отдыха и услугами связи во время путешествия.

Renfe хочет заключить соглашения с другими компаниями по оказанию совместных транспортных услуг и разработать приложение, которое позволит путешественнику приобрести весь пакет услуг одновременно по более выгодным условиям.

В самое ближайшее время Renfe будет делать ставку на расширение сервиса Wi-Fi, который на сегодняшний день предоставляется только на высокоскоростных поездах AVE. Планируется распространение сети Wi-Fi во всех региональных и пригородные поездах, а также на крупных железнодорожных станциях. План предусматривает, что 67% поездов будут иметь доступ к интернету к 2023 году, а 100% поездов – к 2028 году.