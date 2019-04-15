Испания: погода на пасхальной неделе
Последние дни перед Страстной неделей этого года обещают быть солнечными после череды холодов.
Государственная метеорологическая служба прогнозирует повышение температур на ближайшие выходные, но затем ожидается появление холодного фронта, приближающегося со стороны Галисии.
Согласно данным синоптиков, с пятницы 12 апреля и по воскресенье 14-го будет преобладать ясная погода на большей части Испании и острове Ибица. Однако в восточной Кантабрии и на северных склонах Пиренеев в пятницу возможны небольшие осадки, а на востоке Каталонии, на Мальорке и Менорке ожидается временами облачность с возможными ливнями на островах. На Канарских островах господствуют пассаты, которые могут принести с собой кратковременные легкие дожди, пишет espanarusa.com.
Начиная с воскресенья 14 апреля ожидается, что большую часть Иберийского полуострова затронет крупный атлантический фронт. Эта холодная масса принесет дожди на северную часть полуострова, хотя не исключено, что дожди придут и в центральные регионы, и на Балеарские острова вплоть до заморских территорий Испании.
Уровень снежного покрова на севере полуострова местами снизится до 1200–1400 метров над уровнем моря. Температуры, возможно, повысятся в воскресенье, но в понедельник и вторник снова упадут. На Канарах особенно высока вероятность осадков на западных островах. Начиная со среды 17 апреля, погодная неопределенность еще более возрастет. Осадки в виде дождей и ливней могут прийти практически в каждый регион Испании. Меньшая их вероятность лишь на юго-востоке и Балеарах.