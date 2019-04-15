Испания: погода на пасхальной неделе

Государственная метеорологическая служба прогнозирует повышение температур на ближайшие выходные, но затем ожидается появление холодного фронта, приближающегося со стороны Галисии.

Согласно данным синоптиков, с пятницы 12 апреля и по воскресенье 14-го будет преобладать ясная погода на большей части Испании и острове Ибица. Однако в восточной Кантабрии и на северных склонах Пиренеев в пятницу возможны небольшие осадки, а на востоке Каталонии, на Мальорке и Менорке ожидается временами облачность с возможными ливнями на островах. На Канарских островах господствуют пассаты, которые могут принести с собой кратковременные легкие дожди, пишет espanarusa.com.

Начиная с воскресенья 14 апреля ожидается, что большую часть Иберийского полуострова затронет крупный атлантический фронт. Эта холодная масса принесет дожди на северную часть полуострова, хотя не исключено, что дожди придут и в центральные регионы, и на Балеарские острова вплоть до заморских территорий Испании.

Уровень снежного покрова на севере полуострова местами снизится до 1200–1400 метров над уровнем моря. Температуры, возможно, повысятся в воскресенье, но в понедельник и вторник снова упадут. На Канарах особенно высока вероятность осадков на западных островах. Начиная со среды 17 апреля, погодная неопределенность еще более возрастет. Осадки в виде дождей и ливней могут прийти практически в каждый регион Испании. Меньшая их вероятность лишь на юго-востоке и Балеарах.