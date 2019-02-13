Испания: полиция Марбельи будет использовать дроны

Среда, 13 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: полиция Марбельи будет использовать дроны

Полиция Марбельи решила внедрить дроны в свою работу.

Два беспилотных летательных аппарата будут использоваться для инспектирования территории всего муниципалитета.

Как сообщает Diario Sur со ссылкой на источники в полиции, дроны предназначены для выявления нарушений, предотвращения ограблений, а также могут быть использованы в поисковых операциях. В правоохранительных органах подчеркнули, что не будут применять беспилотники для постоянного ведения наблюдения, пишет noticia.ru.

Полеты будут осуществляться регулярно в установленные дни, а также по требованию властей для контроля за исполнением определенных норм, связанных, например, со сбрасыванием отходов или нелегальными стройками.

Дроны DJI Phantom 4 Pro Plus и Yuneec Typhoon H Pro с четырьмя и шестью лопастями оборудованы тепловизорами для распознавания людей. Батареи хватает примерно на полчаса, но время работы может меняться, в зависимости от погодных условий.

Дронами будут управлять пять агентов, прошедших специальную подготовку для операторов беспилотных летательных аппаратов. В скором будущем к ним присоединятся еще два оператора. В Испании для управления дронами требуется соответствующий сертификат о подготовке, аккредитованный Государственным агентством Воздушной безопасности.

Проект обошелся муниципалитету в 13,5 тысяч евро. Дроны внедрили по запросу Управления полиции в рамках плана по модернизации.

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