Испания: полиция провела операцию по освобождению мартышки

Четверг, 21 Март 2019 Испания Испания

Испания: полиция провела операцию по освобождению мартышки

Полиция Мурсии провела операцию по освобождению мартышки.

Гражданская гвардия Мурсии освободила мартышку, которую владелец использовал незаконным образом во время карнавала в Агиласе, чтобы заработать на фотографиях с ней.

Гражданская гвардия начала расследование, после того как в полицию поступили сведения о человеке, который, пользуясь большим наплывом людей на карнавале, предлагал за определённую плату сделать фото с мартышкой, относящейся к виду Cercophitecus talapoin ansorge. Полиция заинтересовалась происхождением животного, сведениями о владельце и легальностью использования мартышки в коммерческих целях.

Агенты службы охраны природы SEPRONA в сотрудничестве с местной полицией установили местонахождение животного и его владельца. Когда у него потребовали необходимые документы на животного, а также лицензию на осуществление коммерческой деятельности, их у него не оказалось. Это стало основанием для конфискации обезьяны. Мужчина обвиняется в незаконном владении животным, которое относится к виду, находящемуся под охраной и его эксплуатации, пишет noticia.ru.

Обезьяну направили в центр Фонда приматов Аликанте. После того как она пройдёт процесс восстановления, её выпустят в естественную среду обитания.

Виду Cercophitecus talapoin ansorge грозит сокращение популяции, поскольку, из-за своих небольших размеров, он является популярным товаром на чёрном рынке. Вид подлежит охране, в соответствии с международной конвенцией по защите флоры и фауны. К тому же, в Испании запрещено заводить приматов в качестве домашних животных. Их разведение допускается лишь в специальных учреждениях в образовательных целях, для осуществления деятельности по сохранению видов и проведения исследований.

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