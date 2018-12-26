Испания: полиция усиливает меры безопасности

Среда, 26 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: полиция усиливает меры безопасности

Полиция усиливает меры безопасности из-за угрозы теракта в Барселоне.

Полиция и Городская гвардия предпринимают дополнительные меры безопасности в рождественские праздники в Барселоне на фоне предупреждений от Госдепартамента США о возможных терактах.

Контроль повышается в местах большого скопления людей, таких как бульвар Рамбла или площадь Каталонии, пишет noticia.ru.

Консульский отдел посольства США порекомендовал максимально усилить меры в Рождество и Новый год, уделив особое внимание движению транспорта, в том числе автобусов.

В полиции подтвердили, что в центре усиливаются меры безопасности, а также проводятся проверки автомобилей на дорогах. К тому же, по информации агентства Europa Press, полиция разыскивает конкретного человека, который предположительно планировал совершить теракт 25 декабря, используя автомобиль или автобус.

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