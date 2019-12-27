Испания: политика Ryanair признана «чрезмерной»

Это произошло после того, как пассажира оштрафовали за то, что он хотел провести ручную кладь без специального билета.

Пассажир был вынужден заплатить штраф в размере 20 евро, чтобы провести багаж весом в 10 кг, пишет espanarusa.com.

Напомним, что Ryanair разрешает перевозить только небольшие сумки в качестве ручной клади. Сумка должна быть такого размера, чтобы ее можно было поместить под сиденьем спереди. Авиакомпания взимает с клиентов дополнительную плату за провоз более чем одного личного предмета, а также за сумки более крупных размеров.

Свою политику авиакомпания менять не собирается, несмотря на то, что по постановлению суда политика компания является неоправданной. Тем не менее до компенсации ущерба дело не дошло.

Также интересный случай произошел с Мартином Гибсоном, который отказался платить штраф за провоз своего шлема, заявив, что это его шляпа. На такое заявление сотрудники Ryanair сказали ему, что если это действительно шляпа, то ему придется ее носить вплоть до того момента, пока он не сядет на борт.

Мартину пришлось быть в шлеме порядка 45 минут, иначе ему не разрешили бы сесть на борт. В самолете же ему наконец разрешили снять шлем и убрать на верхнюю полку.