Испания: половина бездетных испанок 45 лет хотели ребенка

Больше половины испанок 45–49 лет, в свое время решивших не иметь детей, сожалеют об этом, сообщает соцопрос Fecundidad 2018, опубликованный Национальным институтом статистики в прошлую среду.

В таком возрасте женщине уже сложно стать матерью, а отказ от пополнения в семье в период между 25 и 29 годами чаще всего объясняется желанием сделать удачную карьеру, сложным экономическим положением и отсутствием подходящего партнера.

Подобного рода соцопросы проводились также в 1977, 1985 и 1999 годах; в ходе анкетирования 2018 года были опрошены 17 037 человек в возрасте от 18 до 55 лет: 14 446 из них женщины, 2591 – мужчины.

Результаты исследования показывают главную тенденцию: сегодня, как и 40 лет назад, большинство испанцев предпочитает иметь двоих детей, но по экономическим причинам не все на это решаются, пишет espanarusa.com.

Сегодня число бездетных женщин в возрасте 50 лет составляет около 10%, но поскольку у 28,19% испанок 35–39 лет до сих пор нет детей, очень велик риск, что их не будет и к 50 годам, поскольку в Испании в среднем первый ребенок появляется у женщин в возрасте 31 года.

В сегодняшнем мире сдвинулись многие возрастные ориентиры. Они касаются не только рождения детей, но и заключения брака, обучения в университете, карьерного роста. И зачастую, когда все жизненные цели оказываются достигнутыми, женщина находится уже в таком возрасте, в котором невозможно естественное зачатие. Опрос показал, что 5,4% испанок в возрасте от 18 до 55 как минимум один раз пробовали методы искусственного оплодотворения.

За последние годы также увеличилось число женщин, осознанно выбирающих бездетность. Каждая десятая из опрошенных испанок старше 30 лет не хочет иметь ребенка, среди 25–29-летних количество женщин, избегающих материнства, составляет 16,7%, а среди тех, кому меньше 25 лет, это число увеличивается до 27%. В раннем возрасте наличие детей не кажется важным, объясняют демографы. Общественное и семейное давление снижается, и превалируют личные интересы; молодежь не хочет брать на себя груз ответственности, которая растягивается на 25 лет. Но в более старшем возрасте, когда женщина морально и финансово готова иметь детей, это оказывается либо очень сложной задачей, либо попросту невозможной.

Что касается мужчин, большинство из них хотело бы иметь двух детей, но так же, как и в случае с женщинами, чем моложе мужчина, тем менее он настроен на обретение потомства: среди 25-летних не хотят иметь детей 32,1%, среди 40-летних эти цифры опускаются до 10,2%.