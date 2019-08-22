Испания помогает Сенегалу улучшать качество жизни

Этот факт стал для нынешнего посла Испании в африканской стране, Альберто Виреллы, решающим для развития социальных проектов помощи «соседям». «Стабильность и процветание соседа оказывают на нас большое влияние», – объясняет дипломат. Именно поэтому сотрудничество с Сенегалом имеет высокий приоритет для Испании. Оно началось в 2001 году, еще до того, как африканская страна стала эпицентром политического и социального внимания в связи с кризисом 2006 года, когда в Испанию прибыло множество мигрантов из Сенегала. По данным на февраль 2018 года, Испания потратила 135 миллионов евро на пограничный контроль в Мавритании и Сенегале. Кроме того, была увеличена официальная помощь в целях социального развития Сенегала, пишет espanarusa.com.

В этом эпицентре, где большинство детей недоедают, живет Хади Сугу, у которой на иждивении находится десяток детей, как своих, так и покойной первой жены ее мужа. Все они живут в маленьком поселении, выращивая на участке земли площадью полгектара рис и лук. В сезоны, когда не было дождей, детям приходилось голодать. В июле 2018 она получила двух коз в рамках социального проекта Yellitaare, что придало ей уверенности в том, что она сможет прокормить детей в любом случае. «Я очень рада, что у моих детей есть еда. В засушливый сезон иногда нам нечем их кормить. Только печенье и просо. Теперь, когда у нас есть козы, я всегда могу обеспечить их молоком», – рассказывает женщина. Кроме того, молоко частично идет на продажу, что приносит деньги для покрытия других расходов: обучение детей или поход к врачу, если они заболевают.

Проект Yellitaare является инициативой для регулирования продовольственных кризисов в стране, который финансируется из целевого фонда Европейского Союза (8 миллионов) и Испанской кооперации (1 миллион). На одном из этапов эти средства были направлены на покупку коз для местных общин. «Сенегальское общество ценит солидарность, интерес и совместные проекты. Офтальмологи проводят операции по удалению катаракты, другие специалисты создают медицинские центры и школы, с населением работают добровольцы и члены Испанской ассоциации. Они не приезжают сюда, чтобы предотвратить эмиграцию, они приезжают, потому что чувствуют необходимость помощи и поддержки», – рассказывает посол.

Целью одной из испанских организаций, присутствующих в стране, является борьба с голодом. В городе Подор, в районе Сент-Луиса, специалисты борются с недоеданием, одновременно работая над повышением автономии женщин. Гендерный подход является частью стратегии Испанской кооперации. В связи с этим они поддержали создание нового завода по выпуску обогащенной питательными веществами муки, который возглавляют женщины. Благодаря развитию производства женщины, которые раньше производили 20 килограммов муки в день, теперь с наименьшими усилиями ежедневно производят 400 килограммов муки. «Это важно, потому что такая мука предотвращает недоедание», – подчеркивает одна из руководителей завода. В настоящее время они реализуют этот продукт в больницах и крупных поселениях. Но уже планируют выходить на новые рынки: местные магазины и аптеки. С ростом производства повысилась заработная плата десяти женщин и семи мужчин, которые управляют производственной техникой.

«Гендерная проблема – это экономическая эмансипация. Сенегальская культура – патриархальная культура, но как только у женщин появляются финансовые возможности, они получают больше автономии. Во всех наших проектах предусмотрены действия, которые помогают женщинам достигнуть самообеспеченности», – уверяют руководители социальных проектов в Сенегале.

Подготовка кадров является еще одной целью Испанской кооперации. Специалисты преподают населению основы садоводства, переработки продуктов питания, пользования сельскохозяйственной техникой, сохранения культурного наследия. Проводятся занятия для женщин и для молодых людей, вернувшихся в страну после миграционного опыта. Многие из этих курсов, финансируемых Испанией, проводятся в Центре исследований и документации Сенегала (CDRS), в городе Сент-Луис. Сам центр, где исследуется сенегальская культура и возможности сохранения культурного наследия, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был реабилитирован за счет испанских средств. В 2010 году на модернизацию этого центра и другого исторического здания города Сент-Луис было выделено 1,3 миллиона евро.

Тем не менее посол Альберто Вирелла отмечает, что кроме социальных проектов и помощи между Испанией и Сенегалом существуют и двухсторонние отношения. «Развивается двусторонняя торговля, которая создает ежегодный денежный поток объемом около 500 миллионов евро. В Сенегале открылась первая школа Сервантеса по изучению испанского языка. Существует также сотрудничество в области безопасности, по борьбе с нелегальной иммиграцией и криминальными группировками», – добавляет он.