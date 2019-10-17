Испания: помощь людям с ограниченными возможностями

Паке уже 82 года, и она наконец-то смогла увидеть свой родной город Касересе, в западном регионе Испании Эстремадура, в последний раз перед смертью.

Родителям Хьюго, 11-месячного ребёнка с патологией развития, удалось вывезти своего малыша на море. Фабри, смертельно больной мальчик, который хотел вернуться в свою родную страну Эквадор и умереть в окружении своей семьи, смог исполнить свою мечту, невзирая на трудности своей транспортировки: ребенка ни в коем случае нельзя отключать от аппаратов с лекарствами.

Исполнение желаний этих людей стало возможным благодаря инициативе организации добровольцев из Мурсии «Ambulancia del Deseo», своеобразной скорой помощи желаний. Сейчас эта организация работает на юго-востоке Испании, и её цель состоит в том, чтобы исполнить самую заветную мечту пациентов с ограниченными физическими возможностями или неизлечимо больных людей, пишет espanarusa.com.

Вдохновителем этого невероятного проекта стал Кеес Велдбер, водитель скорой помощи из Голландии. В 2007 году Велдбер согласился отвезти отставного моряка Марио Стефануто в роттердамскую гавань. Сделав несколько телефонных звонков и позаимствовав машину скорой помощи, Вельдбер смог на несколько часов осчастливить Стефанутто и исполнить его предсмертное желание попрощаться с портом.

Два месяца спустя Вельдбер создал свой фонд «Stichting Ambulance Wens foundation», который призван абсолютно безвозмездно доставлять людей с ограниченными физическими возможностями в те места, в которых они больше всего на свете хотели бы побывать. В Мурсии работники в сфере здравоохранения настолько вдохновились его идеей, что в 2018 году пригласили Вельдбера к себе на конференцию. «Нам так понравилась его инициатива, что мы решили попробовать сделать то же самое здесь, в Мурсии», - объясняют медики-добровольцы.

"Скорая помощь желаний" работает уже чуть больше года. «Исполнять желания неизлечимо больных людей - это безумно важно. Мы счастливы видеть, как много людей готовы помочь нам в этом деле», - признаются Лаура Югера и Каролина Кановас, основатели проекта «Ambulancia del Deseo» в Испании. В конце августа их организации удалось исполнить желание 36-летнего Серхио Ромеро. У Ромеро обнаружили дегенеративную полиневропатию, а с таким заболеванием человек не может полноценно и самостоятельно передвигаться. Мужчина потерял слух, когда ему было всего 7 лет, а через 25 лет ему поставили диагноз редкого дегенеративного заболевания, из-за которого Ромеро почти полностью парализовало.

Добровольцы «скорой помощи желаний» отвезли Ромеро искупаться в заливе Мазаррон, так как, по словам мужчины, это и было его самым заветным желанием. «Я белее самой Белоснежки», - пошутил он, когда медицинские работники заносили его в воду. По словам Ромеро, он был очень взволнован и как только зашёл в воду, разрыдался как маленький мальчик. В такие моменты, говорят медработники организации, понимаешь, что ты делаешь правильное и очень нужное людям дело.

Чтобы «скорая помощь желания» помогла человеку воплотить его мечту в жизнь, не нужно прикладывать много усилий. Любой желающий может совершенно бесплатно воспользоваться её услугами просто оставив заявку, предварительно документально подтвердив свой диагноз. Хосе Мануэль Салас, врач отделения скорой помощи и один из основателей организации, признаётся, что моменты сопровождения пациентов до места назначения полны невероятных переживаний и очень сильных эмоциональных потрясений. «Вы должны не просто стоять и смотреть на то, что происходит, но и разделять с человеком его радость от исполнения его заветной мечты, а это очень ответственно», - объясняет Салас.