Испания попросит выдать ордера на арест еще двух политиков
Испания попросит выдать ордера на арест еще двух каталонских политиков.
Прокуратура Испании собирается попросить суд выдать европейские ордера на арест двух бывших членов каталонского правительства Антони Комина и Клары Понсати, которые бежали из страны во время регионального кризиса в 2017 году, пишет noticia.ru.
В момент нахождения на посту главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Комин, бежавший затем в Бельгию, занимался вопросами здравоохранения, Понсати, которая уехала в Шотландию, - вопросами образования.
Не исключается, что прокуратура также запросит выдать ордер на арест Льюиса Пуча. Он заведовал департаментом по культуре при правительстве региона и бежал в Бельгию.