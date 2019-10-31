Испания попросит выдать ордера на арест еще двух политиков

Прокуратура Испании собирается попросить суд выдать европейские ордера на арест двух бывших членов каталонского правительства Антони Комина и Клары Понсати, которые бежали из страны во время регионального кризиса в 2017 году, пишет noticia.ru.

В момент нахождения на посту главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Комин, бежавший затем в Бельгию, занимался вопросами здравоохранения, Понсати, которая уехала в Шотландию, - вопросами образования.

Не исключается, что прокуратура также запросит выдать ордер на арест Льюиса Пуча. Он заведовал департаментом по культуре при правительстве региона и бежал в Бельгию.