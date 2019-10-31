Испания попросит выдать ордера на арест еще двух политиков

Четверг, 31 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания попросит выдать ордера на арест еще двух политиков

Испания попросит выдать ордера на арест еще двух каталонских политиков.

Прокуратура Испании собирается попросить суд выдать европейские ордера на арест двух бывших членов каталонского правительства Антони Комина и Клары Понсати, которые бежали из страны во время регионального кризиса в 2017 году, пишет noticia.ru.

В момент нахождения на посту главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Комин, бежавший затем в Бельгию, занимался вопросами здравоохранения, Понсати, которая уехала в Шотландию, - вопросами образования.

Не исключается, что прокуратура также запросит выдать ордер на арест Льюиса Пуча. Он заведовал департаментом по культуре при правительстве региона и бежал в Бельгию.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)