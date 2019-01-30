Испания: популярный уголок Венесуэлы в Мадриде

Знаменитый рынок, основанный в 1942 году в районе Tetuán, вот уже два десятилетия продолжает быть уголком Латинской Америки в Мадриде, объединяя под своей крышей торговые точки представителей Перу, Боливии, Эквадора. В последнее время к ним присоединились продавцы из Венесуэлы и быстро обрели большую популярность. По данным руководства рынка, на сегодняшний день венесуэльцы составляют более 10% из почти 200 торговцев на их территории, пишет espanarusa.com.

Мигранты из Венесуэлы изначально открывали на рынке точки продаж традиционных испанских завтраков и тостов, однако вскоре поняли, насколько велико количество соотечественников среди клиентов. Это вдохновило их на продажу национальной еды, которая стала привлекать также испанцев и туристов со всего мира. Сейчас на рынке можно найти знаменитые арепас и такеньос, а также купить традиционные продукты для приготовления национальных блюд, такие как оливки с паприкой, хлебная мука и листья банана.

Венесуэльский бум заставил испанских продавцов и их коллег из других стран принять новые решения. Некоторые торговцы начали адаптироваться, включив в свой ассортимент продукты, которые интересны покупателям родом из Венесуэлы, в то время как другие предпочли сосредоточиться на вкусовых предпочтениях жителей Испании. Торговые точки на рынке Mercado de Maravillas помечены флагами стран, чьи традиционные продукты и еду они имеют в продаже, что значительно облегчает поиск.

Традиционные блюда Венесуэлы выходят за границы рынков и распространяются по улицам Мадрида: открываются новые точки с быстрой едой и проводятся конкурсы национальной кухни. По словам продавцов, испанцы открыты новому, что позволяет с удовольствием знакомить их с гастрономией и культурой стран Латинской Америки. Но самым важным для них является сближение с соотечественниками. Сами венесуэльцы, много лет живущие в Мадриде, с гордость отмечают, что для них рынок – не просто место покупки, а скорее возможность ощутить атмосферу своей страны. «Это наше место встречи», – говорят они.