Испания: посетить стоматолога в Мадриде можно бесплатно

Пятница, 14 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: посетить стоматолога в Мадриде можно бесплатно

Родители могут выбрать, проводить ли им осмотр в государственной или частной клинике.

Кроме того, будет создан орган проверки для компаний и  врачей-стоматологов во избежание мошенничества в этом секторе. Также будет оказана помощь с прохождением осмотра у  стоматолога людям с ограниченными возможностями, пациентам с редкими заболеваниями и больным раком, пишет espanarusa.com.

Этот закон направлен на то, чтобы люди не забывали про профилактику, а также закон поможет бороться с социально-экономическим неравенством в сфере  здоровья.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья