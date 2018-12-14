Испания: посетить стоматолога в Мадриде можно бесплатно

Кроме того, будет создан орган проверки для компаний и врачей-стоматологов во избежание мошенничества в этом секторе. Также будет оказана помощь с прохождением осмотра у стоматолога людям с ограниченными возможностями, пациентам с редкими заболеваниями и больным раком, пишет espanarusa.com.

Этот закон направлен на то, чтобы люди не забывали про профилактику, а также закон поможет бороться с социально-экономическим неравенством в сфере здоровья.