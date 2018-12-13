Испания: посетители музея Prado купили знаменитую «улыбку»

Три месяца спустя представители художественной галереи сообщили, что операция по сбору денег успешно завершилась: за 200 000 евро, которые были необходимы для покупки картины у коллекционера, чье имя не раскрыто, шедевр XVII века был приобретен. В кампании участвовали около 6500 человек. Общая сумма пожертвований составила 204 084 евро, пишет espanarusa.com.

В музее сообщают, что почти 5000 человек сделали взносы в размере от пяти до 20 евро, более 1000 человек отдали 20–100 евро, 421 человек внес пожертвования, превышающие 100 евро. Наибольший вклад в кампанию составил 5000 евро. Пожертвования от частных лиц составили почти 84% от общего количества собранных средств, а остальные деньги поступили от компаний, сотрудничающих с музеем. ВPrado установят экраны, на которых будут отображаться имена людей, внесших свои средства в покупку картины. Их называют покровителями приобретения.

Запуском краудфандинговой кампанииPrado присоединился к другим испанским музеям. Национальному музею Thyssen-Bornemisza в октябре прошлого года кампания принесла 54 335 евро благодаря вложениям 601 человека. Деньги собирались на реставрацию картины художника Canaletto La plaza de san Marcos en Venecia. Музей Sorolla потерпел неудачу в попытке приобрести Almendro en flor художника Joaquín Sorolla, собрав лишь 25 540 евро из необходимых 43 000. За несколько часов до дедлайна Министерство культуры вложило оставшиеся деньги для того, чтобы шедевр остался в музее.