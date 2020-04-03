Испания: посетителям супермаркетов начали мерять температуру

Супермаркет Unide расположен на улице Майор. Большая часть посетителей магазина — пожилые испанцы, британцы, немцы и норвежцы, которые поселились в Торревьехе, чтобы наслаждаться на пенсии морем и солнцем.

На входе теперь стоит человек в защитном костюме и маске. Он измеряет температуру всем покупателям с помощью бесконтактного термометра. Владелец магазина Хоакин Санчес Леаль рассказал агентству EFE, что клиенты все понимают и благодарны ему за эту меру. Он уверен, что измерение температуры на входе убережёт и посетителей, и работников магазина (десять человек), пишет noticia.ru.

По словам предпринимателя, есть даже люди, которые не планируют ничего покупать, а просто приходят померять температуру.