Испания поставила личный рекорд по инвестициям в отели

Понедельник, 14 Январь 2019 Испания Испания

Испания поставила личный рекорд по инвестициям в отели

Инвестиции в новые отели в Испании в 2018 году составили 4,8 млрд евро, что на 23% выше по сравнению с предыдущим годом.

По данным консалтинговой компании Colliers International Spain уровень 2018 года стал рекордным для страны. До этого максимум был зафиксирован в 2017 году, когда объем инвестиций превысил 3,9 млрд евро.

Кроме того, Испания находится на втором месте в Европе по инвестициям в гостиничный сектор после Соединенного Королевства. Доля Испании на рынке региона в 2018 году составила порядка 24%.

В прошлом году в Испании было заключено 273 сделки купли-продажи отелей, число номеров в которых в общей сложности превышает 36 тысяч. Годом ранее было приобретено на 91 гостиницу меньше, пишет noticia.ru.

Объем инвестиций в уже существующие отели в 2018 году приблизился к 4,6 млрд евро, на треть больше чем в 2017 году. Еще 152 млн евро было вложено в преобразование помещений под гостиницы, что на 60% меньше по сравнению с предыдущим годом. Купля-продажа земли под строительство отелей также сократилась на 30% до 68 млн евро.

Наибольшая доля инвестиций в гостиничном секторе приходится на Канарские острова – 35%, или 1,6 млрд, а также на Балеарские острова – 21% или 944 млн евро.

Объем инвестиций в Мадриде составил 601 млн евро (13%), в Барселоне – 244 млн (5%), в Малаге – 215 млн евро (5%). При этом отмечается существенное падение инвестиций в каталонской столице, что было связано с социальной и политической обстановкой.

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