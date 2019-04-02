Испания пострадает от брексита больше других стран

Вторник, 02 Апрель 2019 Испания Испания

Испания пострадает от брексита больше других стран

Рейтинговое агентство S&P предупреждает о том, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза серьезно скажется на Испании.

Кредитное агентство назвало Испанию одной из самых уязвимых перед брекситом европейских стран с ВВП более триллиона евро.

S&P подкрепила свои заключения по Испании тем, что несколько испанских банков имеют филиалы в Великобритании. В их числе Santander UK, который принадлежит Banco Santander, а также TSB, который является собственностью Banco Sabadell. BBVA и CaixaBank также представлены в Соединенном Королевстве, однако их деятельность имеет меньшие масштабы и сконцентрирована в корпоративном секторе.

Таким образом, S&P подсчитало, что финансовые риски в случае Испании составляют порядка 30% ВВП. По этому показателю она уступает лишь Люксембургу, пишет noticia.ru.

После того, как Великобритания объявила о выходе из ЕС, ряд стран, таких как Бельгия, Германия или Швейцария, сократили свое присутствие в Лондоне, в то время как Испания, а также Франция и Нидерланды, напротив, увеличили его.

С учетом филиалов банков в Соединенном Королевстве, инвестиций в телекоммуникации и страхование, а также концессий, прямые иностранные инвестиции составляют 4,7% ВВП Испании.

Кроме того, объем экспорта из Великобритании в  Испанию составляет 3,1% ВВП, что является самым высоким показателем среди крупных экономик ЕС.

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