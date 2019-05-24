Испания: пострадавшие в аварии отказались от «своего» миллиона евро

Служащие Гражданской гвардии Гранады, обнаружившие съехавший с шоссе A-92, нашли внутри не только трех персонажей, каждый из которых отказался назваться владельцем транспортного средства, но и примерно миллион евро... в монетах.

Признать себя хозяином столь внушительной суммы также отказались все «члены экипажа», отделавшиеся легкими повреждениями, пишет espanarusa.com.

О том, что автомобиль перевозит крупную сумму денег, стало известно на рассвете, когда полицейским сообщили о дорожном инциденте и рассыпавшихся неподалеку от машины монетах. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели двух пассажиров – граждан Литвы – внутри машины, а их попутчик, который выполнял функции водителя, почти в добром здравии находился на дороге. Полиция взяла у него тесты на присутствие в крови алкоголя и наркотиков, и в обоих случаях данные пробы дали положительный результат. Никто из участников ДТП задержан не был, и в будущем их ожидает штраф за превышение перевозки суммы денег наличными без соответствующего разрешения.

Согласно действующему законодательству Испании, транспортировать без каких-либо сопроводительных бумаг можно не более ста тысяч евро в монетах или аналог этой суммы в иностранной валюте. В противном случае следует получить бесплатный документ в налоговой или таможенной службе и всегда иметь при себе копию для предъявления компетентным органам. Если же речь идет о выезде за рубеж, то вышеупомянутая сумма уменьшается в десять раз, целью чего является препятствование отмыванию денег и финансированию терроризма.