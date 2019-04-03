Испания построит в Чернобыле солнечную электростанцию

Проект строительства станции в зоне отчуждения развивается в рамках сотрудничества между Испанией и Украиной по Киотскому протоколу. Украина продала Испании свои квоты на выбросы парниковых газов, пишет noticia.ru.

Стоит отметить, что это не первая солнечная электростанция в этой зоне. В прошлом году одна уже была запущена - всего в 100 метрах от Чернобыльской АЭС.