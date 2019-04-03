Испания построит в Чернобыле солнечную электростанцию

Среда, 03 Апрель 2019 Испания Испания

Испания построит в Чернобыле солнечную электростанцию

Власти Испании одобрили выделение 1 млн евро из госбюджета на строительство солнечной электростанции в Чернобыле.

Проект строительства станции в зоне отчуждения развивается в рамках сотрудничества между Испанией и Украиной по Киотскому протоколу. Украина продала Испании свои квоты на выбросы парниковых газов, пишет noticia.ru.

Стоит отметить, что это не первая солнечная электростанция в этой зоне. В прошлом году одна уже была запущена - всего в 100 метрах от  Чернобыльской АЭС.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья