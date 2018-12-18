Испания потратит 7,3 млрд евро на технику для Вооруженных сил
По информации источников из Министерства обороны Испании, правительство страны планирует потратить 7,3 млрд евро на строительство военной техники.
Инвестиции будут разделены между тремя программами военного ведомства, возглавляемого Маргаритой Роблес. Одной из них станет строительство 5 фрегатов класса F-110 на мощностях государственной судостроительной компании «Навантия» в Ферроле. До 2032 года объем инвестиций в этот проект составит 4,3 млрд евро, пишет espanarusa.com.
О строительстве фрегатов было объявлено в прошлый четверг Маргаритой Роблес, которая также заявила, что для реализации проекта будут созданы 7000 новых рабочих мест. Новые корабли придут на замену шести военным судам класса «Санта-Мария», которые находятся в строю уже 35 лет.
В ходе посещения объединенного командования по обеспечению киберобороны страны на мадридской базе Ретамарес Роблес призналась, что строительство фрегатов является «жизненно необходимым» для существования «Навантии» в Ферроле, поскольку в течение следующих девяти лет в производство будут дополнительно вовлечены 7 тысяч сотрудников.