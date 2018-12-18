Испания потратит 7,3 млрд евро на технику для Вооруженных сил

Инвестиции будут разделены между тремя программами военного ведомства, возглавляемого Маргаритой Роблес. Одной из них станет строительство 5 фрегатов класса F-110 на мощностях государственной судостроительной компании «Навантия» в Ферроле. До 2032 года объем инвестиций в этот проект составит 4,3 млрд евро, пишет espanarusa.com.

О строительстве фрегатов было объявлено в прошлый четверг Маргаритой Роблес, которая также заявила, что для реализации проекта будут созданы 7000 новых рабочих мест. Новые корабли придут на замену шести военным судам класса «Санта-Мария», которые находятся в строю уже 35 лет.

В ходе посещения объединенного командования по обеспечению киберобороны страны на мадридской базе Ретамарес Роблес призналась, что строительство фрегатов является «жизненно необходимым» для существования «Навантии» в Ферроле, поскольку в течение следующих девяти лет в производство будут дополнительно вовлечены 7 тысяч сотрудников.