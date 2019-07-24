Испания потребовала от Ирана освободить судно Stena Impero
Власти Испании призвали Иран освободить задержанное накануне судно Stena Impero под британским флагом.
Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, в том числе трех россиян.
"Правительство Испании осуждает задержание судна под британским флагом Steno Impero в Ормузском проливе и призывает иранские власти освободить его как можно скорее", - говорится в заявлении МИД.
Внешнеполитическое ведомство также заявило о необходимости избегать принятия решений, которые приводят к напряжению в регионе, и напоминает об обязательствах соблюдать правила судоходства в международных водах, пишет РИА Новости.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлили их содержание под стражей до 15 августа.