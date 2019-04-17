Испания повысила уровень террористической угрозы

Среда, 17 Апрель 2019 Испания Испания

Испания повысила уровень террористической угрозы

После заявления запрещенной террористической группировки ДАИШ Испания повысила уровень угрозы.

Террористы призвали так называемые «спящие» ячейки к атакам на территории Испании в период Страстной недели, пишет noticia.ru.

Испанские спецслужбы подчеркивают, что угроза терактов всегда существует и «никогда нельзя исключать того, что, например, на стадионе окажется один из исламских радикалов, который попытается совершить теракт». Тем не менее, власти Испании призывают не поддаваться панике.

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