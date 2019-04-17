Испания повысила уровень террористической угрозы

Террористы призвали так называемые «спящие» ячейки к атакам на территории Испании в период Страстной недели, пишет noticia.ru.

Испанские спецслужбы подчеркивают, что угроза терактов всегда существует и «никогда нельзя исключать того, что, например, на стадионе окажется один из исламских радикалов, который попытается совершить теракт». Тем не менее, власти Испании призывают не поддаваться панике.