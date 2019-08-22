Испания: пожар на острове Гран-Канария ослабевает

Лесной пожар на испанском острове Гран-Канария, входящем в Канарские острова, становится слабее, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Ослаблению пожара способствует понижение температуры воздуха и ослабление ветра.

Пожарные разрешили вернуться домой 4,5 тыс. жителям острова, эвакуированным ранее. Ожидается, что в скором времени домой смогут вернуться еще 6 тыс. человек, пишет tourism.interfax.ru.

По словам действующего министра обороны Испании, пожарным, вероятно, удастся локализовать возгорание в течение ближайших 48 часов.

Пожар на втором по количеству жителей Канарском острове начался в субботу. Из-за него власти были вынуждены эвакуировать более 10 тыс. человек. В тушении огня принимают участие сотни пожарных и авиационная техника.

Пожар затронул природный парк Тамадаба, расположенный на северо-западе острова, однако эффект от него оказался не таким разрушительным, как ожидалось, сообщили местные власти. В этом парке растет эндемик Канарских островов — канарская сосна.