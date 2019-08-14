Испания: пожар в Гран-Канарии стабилизировался

Среда, 14 Август 2019 Испания Испания

Испания: пожар в Гран-Канарии стабилизировался

Ситуация с сильным пожаром на испанском острове Гран-Канария (Канарские острова) стала стабильной.

Об этом 14 августа сообщает служба спасения Канарских островов в своем Twitter.

«Правительство объявляет, что лесной пожар на Гран-Канарии стабилизировался», — говорится в сообщении.

Пожар на одном из крупнейших островов Канарского архипелага начался 10 августа, тогда власти Гран-Канарии эвакуировали около 1 тыс. человек из-за лесных пожаров. Огонь уничтожил более 1 тыс. га леса, пишет iz.ru.

10 августа в Греции объявили высший уровень пожарной опасности, а в конце июля по меньшей мере 39 человек пострадали в результате природных пожаров в центральной части Португалии.

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