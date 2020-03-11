Испания: праздник Лас-Фальяс в Валенсии откладывается

Такое решение приняли местные власти, последовав инструкциям Министерства здравоохранения и предварительно проведя консультации с правительством Испании.

Лас-Фальяс — важный весенний праздник, который традиционно отмечается в середине марта. Это торжество, получившее статус объекта нематериального наследия ЮНЕСКО, продолжается целую неделю. В эти дни в городе можно увидеть сотни огромных фигур из дерева или папье-маше, именуемых нинотс. Композиции зачастую имеют сатирический характер и высмеивают современных политиков. Каждый день в 14:00 в Валенсии запускают дневной салют, который дает начало парадам и традиционным танцам на улицах города. В последний день праздника большинство фигур нинотс сжигается, пишет noticia.ru.

Если Лас-Фальяс в этом году не состоится, бюджет Валенсии не получит от 500 до 700 млн евро, которые ежегодно приносит этот праздник. В городе насчитывается более 40 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирус».

Всего же, по последним данным, в Испании от коронавируса погибли 47 человек, а число заболевших превысило 1670 человек. По смертности лидирует Мадрид, где от вируса covid-19 скончался 31 человек. На втором месте Страна Басков с 7 жертвами, на третьем — Каталония, где погибли 3 человека.

Отменены на 15 дней занятия в учебных учреждениях Мадрида, Витории и Ла-Риохи. Все авиарейсы из Италии отменены. Испанский парламент приостанавливает свою работу. Матчи испанской футбольной лиги проходят при пустых трибунах.

«Это глобальная чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения. Нас ждут тяжёлые недели», - заявил глава испанского правительства Педро Санчес.