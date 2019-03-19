Испания: праздник перца признан региональной культурной ценностью

Власти Кастилии-Ла-Манчи присвоили статус события, представляющего туристический интерес, Празднику перца (Fiesta del Pimiento), который отмечается в первые выходные сентября в муниципалитете Вильянуэва-де-лос-Инфантес (Сьюдад-Реаль).

В региональном правительстве выразили надежду на дальнейшее сохранение этой традиции, связанной с местными продуктами питания и кухней Кастилии-Ла-Манчи.

Фиеста-дель-Пимьенто празднуется с 2003 года. Организатором выступает компания TURINFA в сотрудничестве с мэрией Вильянуэва-де-лос-Инфантес. В проведении мероприятия принимает участие большое количество волонтеров, пишет noticia.ru.

Во время первого праздника на главной площади города приготовили традиционное овощное блюдо писто, которое смогли продегустировать более 2,5 тысяч человек. Среди его ингредиентов такие местные продукты как перец, томат и оливковое масло Campo de Montiel с наименованием, защищенным по происхождению.

Годом позже, в 2004 году, также организовали «сервантесовский» рынок местных продуктов и концертную программу. В последующие годы организаторы продолжили придерживаться идеи объединения гастрономической и фольклорной составляющей.

В 2016 году за три дня мероприятие посетили более 18 тысяч человек, а на рынке свою продукцию представили около восьми десятков продавцов.

Власти также отметили активное участие местных жителей в подготовке кандидатуры праздника для внесения в список культурных ценностей.