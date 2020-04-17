Испания: предсказано опустошение пляжей после коронавируса

Пятница, 17 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: предсказано опустошение пляжей после коронавируса

На популярных курортах Испании могут быть введены новые правила посещения пляжей для отдыхающих после окончания пандемии коронавируса.

О принятии таких мер задумались в местном правительстве, пишет The Sun.

Предсказывается, что прибрежные районы, как правило, переполненные туристами, станут более опустошенными. По словам министра туризма Рейес Марото, это связано с тем, что путешественникам, вероятно, будет рекомендовано по-прежнему соблюдать социальную дистанцию в шесть футов (1,8 метра) на пляжах и в отелях даже при стабилизации ситуации с распространением инфекции.

При этом как именно будет осуществляться регулирование и контроль за исполнением рекомендаций, глава ведомства не уточнила.

В настоящее время на территории Испании закрыты все пляжи и запрещено купание в море. Ограничения продлятся как минимум до мая текущего года.

15 апреля сообщалось, что в Италии нашли способ безопасного загара после пандемии коронавируса. Дизайнеры компании Nuova Neon Group Due предложили установить на пляжах плексигласовые экраны, использующиеся в аптеках и банковских кассах страны для разделения посетителей.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Общее число зараженных к 16 апреля превысило 2 миллиона человек, от причин, связанных с вызванной вирусом болезни COVID-19 скончались более 137 тысяч человек.

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