Испания: представлен маршрут велогонки "Вуэльта" 2020 года

Среда, 18 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: представлен маршрут велогонки

Маршрут многодневной велогонки "Вуэльта" 2020 года представлен во вторник в Мадриде, сообщается на официальном сайте "Вуэльты".

Откроет "Вуэльту" индивидуальная гонка с раздельным стартом, которая пройдет в Утрехте (Нидерланды) 14 августа. В четвертый раз испанский Гранд-тур стартует за рубежом. Следующие два этапа со стартами в Хертогенбосе и Бреде также пройдут в Нидерландах, пишет РИА Новости.

Затем велогонщики переедут в Испанию. Маршрут гонки, общая протяженность которой превышает 3200 км, также проложен по территории Франции и Португалии. Завершится гонка 6 сентября в Мадриде.

Победителем "Вуэльты" в 2019 году стал словенец Примож Роглич.

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