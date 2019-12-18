Испания: представлен маршрут велогонки "Вуэльта" 2020 года

Откроет "Вуэльту" индивидуальная гонка с раздельным стартом, которая пройдет в Утрехте (Нидерланды) 14 августа. В четвертый раз испанский Гранд-тур стартует за рубежом. Следующие два этапа со стартами в Хертогенбосе и Бреде также пройдут в Нидерландах, пишет РИА Новости.

Затем велогонщики переедут в Испанию. Маршрут гонки, общая протяженность которой превышает 3200 км, также проложен по территории Франции и Португалии. Завершится гонка 6 сентября в Мадриде.

Победителем "Вуэльты" в 2019 году стал словенец Примож Роглич.